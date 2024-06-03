В Геленджике будут судить пенсионера за дискредитацию Армии России

Противоправную деятельность местного жителя пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, пожилой мужчина с декабря 2022 года по март 2023 в своих социальных сетях делал репосты с информацией, дискредитирующей Вооруженные Силы РФ. За это на него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ.

Следователи завершили расследование этого дела, собрав достаточно доказательств. Обвиняемый полностью признал свою вину в публичной дискредитации российской армии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурора направили для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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