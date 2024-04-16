В Анапе стример заплатит 30 тыс. рублей штрафа за дискредитацию ВС РФ

Во время видеотрансляции в интернете 30-летний житель Анапы негативно выражался в адрес Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соцсетях 16 апреля появилась видеозапись, на которой мужчина во время трансляции в интернете негативно высказывается о российских военнослужащих.

Полицейские Анапы установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний анапчанин, его доставили в отдел полиции.

«В отношении мужчины был составлен административный материал по ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан». По решению Анапского городского суда злоумышленник заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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