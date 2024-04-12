Пенсионер из Геленджика размещал в соцсетях посты, дискредитирующие ВС РФ

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления УФСБ России по краю.

По данным следствия, 74-летний житель Геленджика с декабря 2022 по март 2023 года размещал со своего аккаунта в соцсети публикации и репосты, содержащие информацию, дискредитирующую Вооруженные Силы России. Информация была доступна для публичного просмотра. Отмечается также, что в октябре 2022 года мужчину уже привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние.

Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело. Пенсионер дал признательные показания. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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