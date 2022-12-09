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За свадьбу для чиновника осудили бывших вице-мэра и директора Дома культуры в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-svadbu-dlya-chinovnika-osudili-byvshih-vitse-mera-i-direktora-doma-kultury-v-gelendzhike
За свадьбу для чиновника осудили бывших вице-мэра и директора Дома культуры в Геленджике
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Геленджикский городской суд в декабре вынес приговор в отношении экс-заместителя главы Геленджика и бывшего директора Дома культуры, которых обвиняли в превышении полномочий.

По данным суда, в декабре 2021 года замглавы курорта незаконно поручила директору Дворца культуры организовать и провести силами работников ДК на безвозмездной основе развлекательную программу на свадьбе сотрудника администрации.

Праздник организовали 22 января 2021 года. После этого директор Дома культуры по указанию сообщницы из мэрии выдала премии участвовавшим в организации свадьбы сотрудникам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В отношении обеих женщин возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. В суде замглавы виновной себя не признала, а директор Дома культуры признала вину частично. От дачи показаний обе отказались.

Суд запретил бывшей чиновнице на 2 года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Директора Дома культуры оштрафовали на 30 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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