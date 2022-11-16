Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже

Происшествия
16.11.2022 12:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/byvshij-vitse-mer-ejska-poluchil-god-uslovno-za-aferu-s-ustanovkoj-okon-v-torgovyh-tochkah-na-plyazhe
Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ейский городской суд вынес приговор в отношении бывшего вице-мэра Ейска Андрея Скачедуба за превышение должностных полномочий. Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, Скачедуб с декабря 2020 года исполнял обязанности главы органа местного самоуправления. В апреле 2021 года он убедил директора центра городского хозяйства заключить контракт на монтаж окон и дверей для 12 нестационарных объектов на Ейском городском пляже. Организация, с которой был заключен контракт, принадлежала родственнику злоумышленника.

Единый объект закупки раздробили на несколько контрактов. Это в итоге, в нарушение принципа конкуренции, позволило заключить договоры с родственником подсудимого на заведомо невыгодных для  центра городского хозяйства условиях. За выполнение работ организация получила 1 млн 65 тыс. 26 4рублей. Судебно-товароведческая экспертиза подтвердила, что сумма была завышена на 353 тыс. 264 рублей.

На суде злоумышленник полностью согласился с предъявленным обвинением. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке судебного производства.

Суд признал Скачедуба виновным. Его приговорили к одному году лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на госслужбе на три года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Анапе за превышение полномочий на 5 лет посадили директора санатория «Мечта»

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
В Анапе во время штурма ликвидировали мужчину, ранившего троих полицейских
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
В Анапе ранивший ножом двоих полицейских мужчина стрелял в следователя
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Как в Краснодарском военном училище имени Штеменко готовят шифровальщиков
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке
Власти Анапы добились сноса коттеджей на землях сельхозназначения в Варваровке
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
  2. В России максимальный размер пособия по безработице в 2023 году составит почти 12,8 тыс. рублей
  3. В оперштабе Краснодарского края прокомментировали скандал в школе № 29 Новороссийска
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
  6. СК опубликовал видеозапись с места штурма жилого дома в Анапе
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях