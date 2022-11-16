Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ейский городской суд вынес приговор в отношении бывшего вице-мэра Ейска Андрея Скачедуба за превышение должностных полномочий. Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, Скачедуб с декабря 2020 года исполнял обязанности главы органа местного самоуправления. В апреле 2021 года он убедил директора центра городского хозяйства заключить контракт на монтаж окон и дверей для 12 нестационарных объектов на Ейском городском пляже. Организация, с которой был заключен контракт, принадлежала родственнику злоумышленника.

Единый объект закупки раздробили на несколько контрактов. Это в итоге, в нарушение принципа конкуренции, позволило заключить договоры с родственником подсудимого на заведомо невыгодных для центра городского хозяйства условиях. За выполнение работ организация получила 1 млн 65 тыс. 26 4рублей. Судебно-товароведческая экспертиза подтвердила, что сумма была завышена на 353 тыс. 264 рублей.

На суде злоумышленник полностью согласился с предъявленным обвинением. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке судебного производства.

Суд признал Скачедуба виновным. Его приговорили к одному году лишения свободы условно, с лишением права занимать должности на госслужбе на три года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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