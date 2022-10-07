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В Анапе за превышение полномочий на 5 лет посадили директора санатория «Мечта»

Происшествия
07.10.2022 15:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-za-prevyshenie-polnomochij-na-5-let-posadili-direktora-sanatoriya-mechta
В Анапе за превышение полномочий на 5 лет посадили директора санатория «Мечта»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по уголовному делу о превышении должностных полномочий в отношении бывшего директора ООО «Санаторий «Мечта» вынес Анапский городской суд.

По данным суда, с февраля по апрель 2019 года директор санатория вопреки интересам организации из корыстных побуждений заключил ряд фиктивных сделок с ООО «Клевер», ООО «Риф Тревел Центр», ООО «Техсервис Нагатино», ООО «Мега». Договоры заключались на ремонт крыши санатория, поставку радиаторов и кондиционеров и закупку других товаров.

При этом руководитель санатория знал, что ремонтировать кровлю и поставлять товары организации не будут. Под видом исполнения обязательств по этим договорам без законных оснований руководство ООО «Санаторий Мечта» перечислило на счета организаций в общей сложности более 7,7 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. Суд признан мужчину виновным и назначил ему 5 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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