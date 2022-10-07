В Анапе за превышение полномочий на 5 лет посадили директора санатория «Мечта»
Приговор по уголовному делу о превышении должностных полномочий в отношении бывшего директора ООО «Санаторий «Мечта» вынес Анапский городской суд.
По данным суда, с февраля по апрель 2019 года директор санатория вопреки интересам организации из корыстных побуждений заключил ряд фиктивных сделок с ООО «Клевер», ООО «Риф Тревел Центр», ООО «Техсервис Нагатино», ООО «Мега». Договоры заключались на ремонт крыши санатория, поставку радиаторов и кондиционеров и закупку других товаров.
При этом руководитель санатория знал, что ремонтировать кровлю и поставлять товары организации не будут. Под видом исполнения обязательств по этим договорам без законных оснований руководство ООО «Санаторий Мечта» перечислило на счета организаций в общей сложности более 7,7 млн рублей.
Возбудили уголовное дело. Суд признан мужчину виновным и назначил ему 5 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Читайте также: в Сочи на троих полицейских завели уголовное дело за превышение полномочий.
- С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
- Опрос: больше половины жителей Краснодарского края хотят работать на удаленке
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Краснодарском крае с начала года 9,5 тыс. человек стали банкротами
- Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?