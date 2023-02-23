За сутки выявили 277 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае

Заразились 157 женщин и 120 мужчин, в том числе 30 детей. Самому младшему пациенту – 4 месяца, старшему – 88 лет.

Больше всего зараженных выявили в Краснодаре — 139 случаев. В Геленджике — 12, в Сочи, Новороссийске и Кавказском районе — по 11. В остальных муниципалитетах менее 10.

Всего с начала пандемии в крае подтвердили 348 тыс. 851 случай COVID-19. С выздоровлением выписали 336 тыс. 185 человек. Не удалось спасти 11 тыс. 152 пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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