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За сутки в Краснодарском крае выявили 24 случаев коронавируса

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-sutki-v-krasnodarskom-krae-vyyavili-24-sluchaev-koronavirusa
За сутки в Краснодарском крае выявили 24 случаев коронавируса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заразились 14 женщин и 10 мужчин, в том числе трое детей. Самому младшему пациенту один месяц, старшему – 86 лет.

Больше всего новых пациентов выявили в Краснодаре — 15 случаев. В Армавире – три, Сочи — два. По одному новому пациенту в Красноармейском, Северском, Тбилисском и Тимашевском районах края.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 343 тыс. 965 случай COVID-19. С выздоровлением выписали 332 тыс. 551 человек. Не удалось спасти 11 тыс. 134 пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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