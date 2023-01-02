За сутки в Краснодарском крае выявили 24 случаев коронавируса
Общество
02.01.2023 12:55
Заразились 14 женщин и 10 мужчин, в том числе трое детей. Самому младшему пациенту один месяц, старшему – 86 лет.
Больше всего новых пациентов выявили в Краснодаре — 15 случаев. В Армавире – три, Сочи — два. По одному новому пациенту в Красноармейском, Северском, Тбилисском и Тимашевском районах края.
Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 343 тыс. 965 случай COVID-19. С выздоровлением выписали 332 тыс. 551 человек. Не удалось спасти 11 тыс. 134 пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также: единую вакцину от гриппа и COVID-19 разрабатывают в России.
Популярные новости
- Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Более 300 жителей Новороссийска 1 января приняли участие в забеге трезвости
- В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
- В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
- Рекордного за 100 лет туриста встретили в Сочи