Единую вакцину от гриппа и COVID-19 разрабатывают в России

Об этом 15 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, испытания вакцины, защищающей сразу от гриппа и коронавируса, проходят достаточно успешно. Разработкой занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора.

«Именно в этом институте сегодня продолжается разработка дивакцины — вакцины от гриппа и ковида одновременно, одним введением, и эти исследования достаточно успешны», — сказала Анна Попова.

Пандемия коронавируса стала триггером развития научных исследований по эпидемиологии, вирусологии и биоинформатики, отметила Попова. Накопленные знания должны стать основой для формирования общемирового подхода на угрозы биологического характера, сообщает РИА «Новости».

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