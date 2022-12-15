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Единую вакцину от гриппа и COVID-19 разрабатывают в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/edinuyu-vaktsinu-ot-grippa-i-covid-19-razrabatyvayut-v-rossii
Единую вакцину от гриппа и COVID-19 разрабатывают в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 15 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, испытания вакцины, защищающей сразу от гриппа и коронавируса, проходят достаточно успешно. Разработкой занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора.

«Именно в этом институте сегодня продолжается разработка дивакцины — вакцины от гриппа и ковида одновременно, одним введением, и эти исследования достаточно успешны», — сказала Анна Попова.

Пандемия коронавируса стала триггером развития научных исследований по эпидемиологии, вирусологии и биоинформатики, отметила Попова. Накопленные знания должны стать основой для формирования общемирового подхода на угрозы биологического характера, сообщает РИА «Новости».

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