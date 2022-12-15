Единую вакцину от гриппа и COVID-19 разрабатывают в России
Об этом 15 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, испытания вакцины, защищающей сразу от гриппа и коронавируса, проходят достаточно успешно. Разработкой занимается Институт системной биологии и медицины Роспотребнадзора.
«Именно в этом институте сегодня продолжается разработка дивакцины — вакцины от гриппа и ковида одновременно, одним введением, и эти исследования достаточно успешны», — сказала Анна Попова.
Пандемия коронавируса стала триггером развития научных исследований по эпидемиологии, вирусологии и биоинформатики, отметила Попова. Накопленные знания должны стать основой для формирования общемирового подхода на угрозы биологического характера, сообщает РИА «Новости».
Читайте также: в России за неделю гриппом и ОРВИ заразились около 1,5 млн человек.
- Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
- Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%
- Еще 50 отелей и гостиниц откроют в 2023 году в Краснодарском крае
- Первый снег выпал сразу в нескольких районах Краснодарского края
- Число ДТП в Краснодарском крае за год снизилось на 3,5%
- Житель Сочи получил 5,5 лет колонии за отправку 1,5 тыс. рублей террористам