За сутки в Краснодаре высота снежного покрова достигла 9 сантиметров

Снег в краевой столице идет с 7 февраля. Ночью на расчистке дорог работали более 40 спецмашин, для обработки использовали 507 т противогололедных материалов.

В первую очередь обрабатываются магистрали и мосты города. Отдельное внимание уделяется маршрутам общественного транспорта и школьных автобусов. На 8 февраля запланирована обработка дорог второй очереди.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства призывает автовладельцев по возможности отказаться от использования личного транспорта. Это необходимо в целях безопасности и для обеспечения качественной работы спецтехники по расчистке улиц.

Тротуары, подземные переходы и остановки в ночь на 8 февраля обрабатывали 604 человека и 34 единицы техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Налажено взаимодействие с ГИБДД и ДПС.

При возникновении ЧС нужно звонить по номеру 112.

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