За сутки в Краснодаре высота снежного покрова достигла 9 сантиметров
Снег в краевой столице идет с 7 февраля. Ночью на расчистке дорог работали более 40 спецмашин, для обработки использовали 507 т противогололедных материалов.
В первую очередь обрабатываются магистрали и мосты города. Отдельное внимание уделяется маршрутам общественного транспорта и школьных автобусов. На 8 февраля запланирована обработка дорог второй очереди.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства призывает автовладельцев по возможности отказаться от использования личного транспорта. Это необходимо в целях безопасности и для обеспечения качественной работы спецтехники по расчистке улиц.
Тротуары, подземные переходы и остановки в ночь на 8 февраля обрабатывали 604 человека и 34 единицы техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта. Налажено взаимодействие с ГИБДД и ДПС.
При возникновении ЧС нужно звонить по номеру 112.
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