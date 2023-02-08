Непогода в Краснодаре: из-за снегопада на 15% увеличилось число пациентов с травмами

Первый снег в краевой столице увеличил нагрузку на врачей. В больнице скорой помощи Краснодара 7 февраля выросло число пациентов с черепно-мозговыми травмами, переломами и общим переохлаждением.

Об этом рассказала дежурный администратор краевой БСМП, врач-терапевт Джанна Бабаева. Она также отметила, что из-за ухудшения погоды в Краснодаре на 20% выросло число ДТП.

«В приемное отделение больницы скорой медицинской помощи госпитализировано и самостоятельно обратилось на 15% больше пациентов с черепно-мозговыми травмами, скелетными травмами, полученными при падении. Также увеличилось количество пациентов с признаками общего переохлаждения», — рассказала Бабаева в Telegram-канале БСПМ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре увеличили количество спецтехники для уборки снега. Всего в краевой столице работают 43 комбинированные машины. На расчистке тротуаровы, остановок и подземных переходов работают 650 человек и 34 единицы техники.