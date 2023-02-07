Количество спецтехники для уборки снега увеличили в Краснодаре

Об этом 7 февраля рассказал мэр Евгений Наумов в ходе заседания оперштаба по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством главы Кубани Вениамина Кондратьева.

Всего в краевой столице сейчас работают 43 комбинированные машины. Очищают тротуары, остановки и подземные переходы 650 человек и 34 единицы техники. По городу размещено около 2 тыс. 250 контейнеров с противогололедным материалом.

«Мы продолжаем беспрерывно убирать с улиц снег, обрабатывать дороги и тротуары от гололеда. При необходимости привлечем спецтехнику, подготовленную строительными компаниями. Также есть семь автомобилей высокой проходимости в помощь для уборки федеральных дорог. С начала выпадения снега ни одного резонансного ДТП не случилось. Ситуация полностью под контролем», — сказал Евгений Наумов.

Особое внимание мэр поручил уделить семьям участников СВО. В непогоду им окажут необходимую помощь — каждую семью под контроль взяли главы внутригородских округов.

Управляющие компании очищают от снега придомовые территории. С начала дня на горячую линию управления по жилищным вопросам населения поступило 11 жалоб, которые оперативно решили.

Кроме того, глава краевой столицы поручил проконтролировать уборку снега возле контейнерных площадок. Очищать подъездные пути к ним должны управляющие компании, чтобы мусороуборочная техника могла беспрепятственно подъезжать к контейнерам, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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