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За сутки 162 ребенка родились в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-sutki-162-rebenka-rodilis-v-krasnodarskom-krae
За сутки 162 ребенка родились в Краснодарском крае
Фото t.me/evgeniiFilippov23

В Краснодарском крае за прошедшие сутки на свет появились 90 мальчиков и 72 девочки. Об этом 12 января сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

Всего за сутки на Кубани родились 162 ребенка, из них две двойни.

«В Краснодаре родились 79 детей, а в Сочи — 23 ребенка. В Каневском и Лабинском районах на свет появились по два малыша. В Динском и Ейском районах родились по четыре ребенка. В Анапе на свет появились двое детей», — написал Филиппов в Telegram.

Министр здравоохранения Краснодарского края поздравил родителей и пожелал детям расти здоровыми и счастливыми.

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