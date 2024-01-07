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В Рождественскую ночь 49 детей родились в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rozhdestvenskuyu-noch-49-detej-rodilis-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Рождественскую ночь 49 детей родились в Краснодарском крае
Фото t.me/evgeniiFilippov23

Об этом 7 января сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

В Рождественскую ночь в Краснодарском крае водились 49 детей. Из них 23 мальчика и 26 девочек.

«В Краснодаре появились на свет 23 ребенка, а в Сочи — шесть детей», — написал Филиппов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в новогоднюю ночь родились 40 детей, из них 21 мальчик и 19 девочек. В том числе в Краснодаре родились 22 ребенка — 10 мальчиков и 12 девочек. В Детской краевой клинической больнице родилась двойня.

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