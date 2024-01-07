В Рождественскую ночь 49 детей родились в Краснодарском крае

Об этом 7 января сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

В Рождественскую ночь в Краснодарском крае водились 49 детей. Из них 23 мальчика и 26 девочек.

«В Краснодаре появились на свет 23 ребенка, а в Сочи — шесть детей», — написал Филиппов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в новогоднюю ночь родились 40 детей, из них 21 мальчик и 19 девочек. В том числе в Краснодаре родились 22 ребенка — 10 мальчиков и 12 девочек. В Детской краевой клинической больнице родилась двойня.