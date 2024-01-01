Кондратьев: на Кубани в новогоднюю ночь родились 40 детей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, сколько младенцев появились на свет в ночь на 1 января 2024 года.

«В эту новогоднюю ночь родились 40 деток: 21 мальчик и 19 девочек. Поздравляю счастливых родителей, а малышам и мамам желаю здоровья и скорейшей выписки домой», — написал в своем Telegram-канала губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным мэрии Краснодара, в столице Кубани в новогоднюю ночь родились 22 ребенка — 10 мальчиков и 12 девочек. В Детской краевой клинической больнице родилась двойня.

В Сочи в новогоднюю ночь на свет появились два мальчика и одна девочка. В Новороссийске в новогоднюю ночь родились две девочки и один мальчик.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил о том, что всего за сутки на Кубани на свет появился 71 ребенок — 32 мальчика и 39 девочек. В Краснодаре за сутки родились 46 детей, в Сочи — 13, в Темрюкском районе — трое. В Каневском районе появился на свет один ребенок.

По данным министерства здравоохранения, в прошлом году на Кубани родилось 53 тыс. 794 ребенка, из них 580 двоен и 7 троен, сообщает пресс-служба Краснодарского края.

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