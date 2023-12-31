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Перед Новым годом за сутки на Кубани родились 112 детей, в том числе 3 двойни

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pered-novym-godom-za-sutki-na-kubani-rodilis-112-detej-v-tom-chisle-3-dvojni
Перед Новым годом за сутки на Кубани родились 112 детей, в том числе 3 двойни
Фото t.me/evgeniiFilippov23

О новых жителях Краснодарского края утром 31 декабря рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Всего в Краснодарском крае на свет появились 112 детей — 59 мальчиков и 53 девочки. Среди них три двойни.

Больше всего новорожденных встречали в Краснодаре — 63 ребенка, в Сочи родились 16 малышей. В Армавире, Курганинском и Туапсинском районах — по три ребенка.

«Поздравляю родителей с рождением малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми и счастливыми!» — написал Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

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