Перед Новым годом за сутки на Кубани родились 112 детей, в том числе 3 двойни

О новых жителях Краснодарского края утром 31 декабря рассказал министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Всего в Краснодарском крае на свет появились 112 детей — 59 мальчиков и 53 девочки. Среди них три двойни.

Больше всего новорожденных встречали в Краснодаре — 63 ребенка, в Сочи родились 16 малышей. В Армавире, Курганинском и Туапсинском районах — по три ребенка.

«Поздравляю родителей с рождением малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми и счастливыми!» — написал Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

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