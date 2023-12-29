Четыре двойни родились за сутки в Краснодарском крае

Всего на Кубани за стуки родились 150 детей — 66 девочек и 84 мальчика.

В Краснодаре на свет появились 68 детей, в Сочи — 20, в Геленджике — 7. В Лабинском районе родились два ребенка, в Ейском и Усть-Лабинском — по одному.

«Поздравляю родителей с рождением малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми и счастливыми!», — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

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