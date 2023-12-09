За сутки 146 детей родились в Краснодарском крае

В Краснодарском крае родились 84 мальчика и 62 девочки. Об этом 9 декабря сообщил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов в Telegram.

В Каневском районе и в Горячем Ключе за минувшие сутки родились по три ребенка. В Ейском районе появились на свет два ребенка.

В Апшеронском, Приморско-Ахтарском и Новокубанском районах — по одному новорожденному.

Глава кубанского минздрава поздравил родителей с этим событием в семье и пожелал всем детям здоровья и счастья.

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