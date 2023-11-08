Почти 1,2 тыс. детей родились благодаря процедуре ЭКО на Кубани с начала года

Всего в этом году лечение с применением ЭКО по полису обязательного медицинского страхования получила 2 тыс. 241 женщина.

В результате с начала 2023 года на свет появились 1 тыс. 192 ребенка, среди них — 86 двоен и 4 тройни. За весь прошлый год при помощи процедуры ЭКО на Кубани родились 1 тыс. 112 детей.

«Метод ЭКО доступен по полису ОМС в рамках нацпроекта «Демография». Направление на процедуру выдает лечащий врач женской консультации после всех обследований. Он оценивает состояние пациентки, выявляет показания и возможные ограничения. Затем девушка выбирает медорганизацию для проведения ЭКО», — написала вице-губернатор Анна Минькова в Telegram.

Важной мерой по повышению рождаемости в Краснодарском крае также является профилактика абортов. По состоянию на 1 ноября их абсолютное количество снизилось на 4,8%, а количество искусственных легальных абортов уменьшилось на 17,9%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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