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Четыре двойни родились за сутки в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-dvojni-rodilis-za-sutki-v-krasnodarskom-krae
Четыре двойни родились за сутки в Краснодарском крае
Фото t.me/evgeniiFilippov23

Всего за сутки на Кубани появились на свет 167 детей — 87 мальчиков и 80 девочек.

В Анапе родились 8 малышей, в Кавказском районе — 4 ребенка, в Новокубанском районе — один новорожденный.

«Всех родителей поздравляю с рождением малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми и счастливыми!» — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

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