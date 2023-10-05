Четыре двойни родились за сутки в Краснодарском крае
Общество
05.10.2023 10:45
Всего за сутки на Кубани появились на свет 167 детей — 87 мальчиков и 80 девочек.
В Анапе родились 8 малышей, в Кавказском районе — 4 ребенка, в Новокубанском районе — один новорожденный.
«Всех родителей поздравляю с рождением малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми и счастливыми!» — написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.
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