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Более 100 детей родились в Краснодаре в День города

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-100-detej-rodilis-v-krasnodare-v-den-goroda
Более 100 детей родились в Краснодаре в День города
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В столице Кубани действуют три роддома, в том числе один частный, и два краевых перинатальных центра.

В дни празднования 230-летие города 23 и 24 сентября в краснодарских роддомах появились на свет более 100 младенцев, в том числе одна двойня.

Мэр Краснодара Евгений Наумов посетил родильное отделение краевой больницы скорой медицинской помощи, поздравил женщин с рождением детей и с Днем города.

Всего в краевой БСМП в День города родилось 18 детей — 12 мальчиков и 6 девочек. С начала года в Краснодаре появились на свет около 38 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае за сутки перед Днем знаний родились 152 ребенка.

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