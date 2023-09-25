Более 100 детей родились в Краснодаре в День города

В столице Кубани действуют три роддома, в том числе один частный, и два краевых перинатальных центра.

В дни празднования 230-летие города 23 и 24 сентября в краснодарских роддомах появились на свет более 100 младенцев, в том числе одна двойня.

Мэр Краснодара Евгений Наумов посетил родильное отделение краевой больницы скорой медицинской помощи, поздравил женщин с рождением детей и с Днем города.

Всего в краевой БСМП в День города родилось 18 детей — 12 мальчиков и 6 девочек. С начала года в Краснодаре появились на свет около 38 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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