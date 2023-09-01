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В Краснодарском крае за сутки перед Днем знаний родились 152 ребенка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-1-sentyabrya-rodilis-152-rebenka
В Краснодарском крае за сутки перед Днем знаний родились 152 ребенка
Фото t.me/evgeniiFilippov23

По данным краевого минздрава, на Кубани за сутки родились 89 мальчиков и 63 девочки.

В Краснодаре появились на свет 67 детей, в Сочи — 14 детей, в Славянском районе — 2 ребенка.

«Всех родителей поздравляю с рождением малышей! Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми», — написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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