В Краснодарском крае за сутки перед Днем знаний родились 152 ребенка

По данным краевого минздрава, на Кубани за сутки родились 89 мальчиков и 63 девочки.

В Краснодаре появились на свет 67 детей, в Сочи — 14 детей, в Славянском районе — 2 ребенка.

«Всех родителей поздравляю с рождением малышей! Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми», — написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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