Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

С начала года 1 тыс. 169 младенцев с низким весом спасли в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-1-tys-169-nedonoshennyh-mladentsev-spasli-v-krasnodarskom-krae
С начала года 1 тыс. 169 младенцев с низким весом спасли в Краснодарском крае
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

В отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей спасли 1 тыс. 169 младенцев с весом менее 2,5 кг, среди них 192 малыша с весом до 1,5 кг.

Ключевые центры по выздоравливанию новорожденных — Детская краевая клиническая больница и Краевая клиническая больница № 2. Так, благодаря врачам ДККБ 98 младенцев весом менее 1,5 кг выросли и теперь находятся в своих семьях. Также медики поспособствовали выздоровлению еще 293 малышей с весом до 2,5 кг. В ККБ № 2 родились 32 ребенка с массой до 1,5 кг, 15 из которых весили менее 1 кг.

«В учреждениях дети находятся под постоянным контролем врачей до тех пор, пока показатели здоровья не позволят вернуться к родителям», — написала Минькова в своем Telegram-канале.

Читайте также: детское инфекционное отделение открылось в Северской ЦРБ после капремонта.

Статьи
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Почему растет пивной живот и как от него избавиться
Топ-5 самых редких аллергий
Топ-5 самых редких аллергий
Защищаемся от солнца: как правильно выбрать SPF-крем
Защищаемся от солнца: как правильно выбрать SPF-крем
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 июля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях