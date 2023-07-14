С начала года 1 тыс. 169 младенцев с низким весом спасли в Краснодарском крае

Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

В отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей спасли 1 тыс. 169 младенцев с весом менее 2,5 кг, среди них 192 малыша с весом до 1,5 кг.

Ключевые центры по выздоравливанию новорожденных — Детская краевая клиническая больница и Краевая клиническая больница № 2. Так, благодаря врачам ДККБ 98 младенцев весом менее 1,5 кг выросли и теперь находятся в своих семьях. Также медики поспособствовали выздоровлению еще 293 малышей с весом до 2,5 кг. В ККБ № 2 родились 32 ребенка с массой до 1,5 кг, 15 из которых весили менее 1 кг.

«В учреждениях дети находятся под постоянным контролем врачей до тех пор, пока показатели здоровья не позволят вернуться к родителям», — написала Минькова в своем Telegram-канале.

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