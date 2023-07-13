Детское инфекционное отделение открылось в Северской ЦРБ после капремонта

Об этом 13 июля сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Работы велись в усиленном режиме, поскольку объект очень ждали местные жители. В здании обновили все — от кровли до коммуникаций. Кроме того, заменили мебель и технику.

Вице-губернатор добавила, что с 2015 года провели капремонт свыше 230 объектов здравоохранения на Кубани.

«В текущем году капитально ремонтируем 10 поликлиник и 25 больниц. Из них 6 поликлиник — в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», — написала Минькова в Telegram-канале.

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