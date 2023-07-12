Современные машины скорой помощи отправили в 18 муниципалитетов Краснодарского края

Об этом 12 июля сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Транспорт закупили по поручению Президента РФ за счет федеральных средств. Автомобили нужны для того, чтобы уже в пути пациентам можно было оказывать необходимую помощь. Транспорт оснастили портативным аппаратом ИВЛ, реанимационным набором, дефибриллятором, аппарат-ингалятором для наркоза и другим необходимым оборудованием.

«Сейчас автопарк машин скорой медицинской помощи Кубани насчитывает более 700 автомобилей, из них 165 единиц приобрели только за последние два года. Продолжим и в дальнейшем его пополнять», — написала Минькова в своем Telegram-канале.

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