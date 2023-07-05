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Новый офис врача общей практики открылся в поселке Приреченском в Горячем Ключе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-ofis-vracha-obshhej-praktiki-otkrylsya-v-poselke-prirechenskom-v-goryachem-klyuche
Новый офис врача общей практики открылся в поселке Приреченском в Горячем Ключе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О начале работы долгожданного медицинского кабинета, который оборудовали самой современной техникой, сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Ранее медпомощь оказывали в построенном в 1949 году здании. Оно сильно обветшало и не подлежало ремонту. Новый ВОП позволит с комфортом обслуживать пациентов любого возраста. Кроме того в Горячем Ключе запланирован капремонт трехэтажного корпуса акушерского и неонатологического отделений местной горбольницы. Это позволит создать самые благоприятные условия для будущих мам и новорожденных.

С 2016 года муниципальное здравоохранение в Горячем Ключе значительно изменилось в лучшую сторону. Появились офисы врача общей практики в самом городе-курорте и станице Имеретинской. Кабинет врача общей практики проектируется для станицы Мартанской. Ведется установка ФАП в селе Фанагорийском.

Капитальный ремонт проведен в детском и инфекционном отделениях Центральной городской больницы, а также рентген-кабинете. Для медучреждения закуплено и установлено около 1 тыс. 200 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф, аппараты для УЗИ и рентген-обследований, а также для флюорографии и  маммографии. В больнице появились новые автомобили.

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