Новый офис врача общей практики открылся в поселке Приреченском в Горячем Ключе

О начале работы долгожданного медицинского кабинета, который оборудовали самой современной техникой, сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Ранее медпомощь оказывали в построенном в 1949 году здании. Оно сильно обветшало и не подлежало ремонту. Новый ВОП позволит с комфортом обслуживать пациентов любого возраста. Кроме того в Горячем Ключе запланирован капремонт трехэтажного корпуса акушерского и неонатологического отделений местной горбольницы. Это позволит создать самые благоприятные условия для будущих мам и новорожденных.

С 2016 года муниципальное здравоохранение в Горячем Ключе значительно изменилось в лучшую сторону. Появились офисы врача общей практики в самом городе-курорте и станице Имеретинской. Кабинет врача общей практики проектируется для станицы Мартанской. Ведется установка ФАП в селе Фанагорийском.

Капитальный ремонт проведен в детском и инфекционном отделениях Центральной городской больницы, а также рентген-кабинете. Для медучреждения закуплено и установлено около 1 тыс. 200 единиц оборудования, в том числе компьютерный томограф, аппараты для УЗИ и рентген-обследований, а также для флюорографии и маммографии. В больнице появились новые автомобили.

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