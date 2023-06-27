НИИ-ККБ № 1 заняла первое место в числе медорганизаций России по количеству торакальных операций

Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Здесь проводится 4 тыс. 600 оперативных вмешательств ежегодно, что более, чем вдвое опережает показатели других больниц страны.

Также медучреждение заслужило первое место в топ-10 России по количеству резекций при раке легкого и неспецифичных заболеваниях. Кроме того, НИИ-ККБ №1 стала первой в стране по количеству операции на средостении.

О таких результатах заявил главный внештатный эксперт-специалист Министерства здравоохранения РФ по торакальной хирургии Петр Яблонский на XII Международном конгрессе.

«В целом Краснодарский край занял третье место среди субъектов Российской Федерации по количеству выполненных торакальных операций. Поздравляю наших медиков с признанием высокого профессионализма!», — написала Минькова.

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