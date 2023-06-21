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Первую в России операцию по исправлению органов таза с помощью робота-хирурга провели в НИИ-ККБ № 1

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervuyu-v-rossii-operatsiyu-po-ispravleniyu-organov-taza-s-pomoshhyu-robota-hirurga-proveli-v-nii-kkb-1
Первую в России операцию по исправлению органов таза с помощью робота-хирурга провели в НИИ-ККБ № 1
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Операцию по сохранению возможности вынашивать и рожать ребенка женщине с опущением тазовых органов провела заведующая гинекологическим отделением в НИИ-ККБ №1 Татьяна Галдина вместе с коллегами и роботом-хирургом da Vinci X.

Методику предложил и запатентовал старший врач Нюрнбергской больницы Димитриос Боловис. Профессор не только поделился рабочими материалами, но и вышел на видеосвязь с краснодарским хирургами во время проведения операции. Ранее при таком нарушении устанавливали сетчатый имплант, однако такая методика не распространяется на всех пациентов.

Подобные хирургические вмешательства позволят тысячам женщин по всей России, у которых раньше не было шансов, стать матерями.

Читайте также: лучшие комбустиологи России и ближнего зарубежья съехались на конференцию в ККБ № 1 в Краснодаре.

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