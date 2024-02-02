За сутки 121 ребенок родился в Краснодарском крае

Об этом 2 февраля сообщил в соцсетях министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

На Кубани за сутки появились на свет 64 мальчика и 57 девочек. Среди новорожденных — одна двойня. В общей сложности родился 121 ребенок.

Из них 50 появились на свет в Краснодаре. В Сочи родились 16 детей, в Анапе — пять. По два новорожденных — в Геленджике, Ейском, Кущевском районах. В Лабинском и Новопокровском районах— по одному ребенку.

«Поздравляю родителей с рождением малышей! Пусть ваши детки растут здоровыми и счастливыми!», — написал Филиппов в Telegram.

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