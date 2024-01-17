Люцифер и Червоня: в ЗАГС Кубани назвали самые необычные имена для новорожденных

Всего в 2023 году в Краснодарском крае органы ЗАГС зарегистрировали рождение 53 тыс. 343 детей. Из них: 27 тыс. 518 мальчиков и 25 тыс. 825 девочек.

В ЗАГС Кубани назвали самые необычные имена, которые родители дали своим новорожденным детям в прошлом году. Некоторых мальчиков назвали: Люцифер, Червоня, Родослав, Вельмир-Тарас, Алтай, Бриллиант, Данте, Золотой, Изумруд, Лукиллиан, Мечислав, Македон, Огнеслав, Север и Ярополк.

Самыми необычными именами у девочек стали: Агата-Ольга, Эмилия-Виктория, Ягона, Златадара, Эрнестина, Элита, Миллиана, сообщает пресс-служба ЗАГС Краснодарского края.

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