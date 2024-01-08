Кондратьев: Краснодарский край — один из лидеров России по рождаемости

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи по решению президента России Владимира Путина.

Глава региона отметил, что сохранение традиционных семейных ценностей особенно важно для жителей Краснодарского края.

«В 2023 году у нас родились около 54 тыс. детей, в том числе семь троен и 580 двоен. Мы находимся в тройке лидеров по рождаемости в стране», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что многодетным семьям на Кубани предоставляют региональный маткапитал — свыше 153 тыс. рублей, а также выдают земельные участки или деньги взамен их. С 2024 года в крае вели новую меру поддержки для многодетных в виде компенсации за обучение в техникумах и колледжах.

Число многодетных семей на Кубани за последние пять лет увеличилось на 34% и составило около 93 тыс. В текущем году на поддержку семей с тремя и более детьми в регионе предусмотрели более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подарил многодетной матери обещанный на «Прямой линии» пылесос.