За срыв сроков разорвали контракт с подрядчиком подземного перехода в Краснодаре

Речь идет о строительстве подземного пешеходного перехода на улице Красных Партизан возле краевой больницы № 2.

В мэрии Краснодара 7 декабря сообщила о том, что разрывает контракт с подрядчиком на строительство подземного пешеходного перехода по улице Красных Партизан из-за невыполнения им в срок взятых на себя обязательств.

В связи с этим работы на объекте приостановлены. Сообщается, что для строительства подземного перехода найдут нового подрядчика, но этот процесс займет какое-то время, сообщает пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре прошлого года мэрия Краснодара заключила муниципальный контракт с ООО «АльмаСтрой» на выполнение строительно-монтажных работ. Подрядчик должен был построить подземный переход на Красных Партизан до 28 апреля. При этом подрядчик получил аванс в размере 85% от общей стоимости контракта. В отношении подрядчика возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подземный переход на улице Красных Партизан достроят лишь в 2024 году. Причиной задержки строительства называют неучтенные коммуникации, на которые натолкнулись специалисты в процессе работы.