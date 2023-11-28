Уголовное дело завели на компанию, недостроившую подземный переход в Краснодаре

Речь идет о подземном переходе, который начали строить в начале года на улице Красных Партизан возле краевой больницы № 2.

В декабре прошлого года мэрия Краснодара заключила муниципальный контракт с ООО «АльмаСтрой» на выполнение строительно-монтажных работ. Подрядчик должен был построить подземный переход на Красных Партизан до 28 апреля. Однако этого не произошло до сих пор. При этом представители «АльмаСтрой» получили аванс в размере 85% от общей стоимости контракта, причинив Краснодару имущественный вред.

Прокуратура провела проверку и выявили ряд нарушений законодательства. По ее результатам полиция Краснодара возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст. 159 УК РФ. Расследование этого уголовного дела находится на особом контроле, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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