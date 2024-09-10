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За сотрудничество с СБУ жительницу Адыгеи осудили на 4 года

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-sotrudnichestvo-s-sbu-zhitelnitsu-adygei-osudili-na-4-goda
За сотрудничество с СБУ жительницу Адыгеи осудили на 4 года
Фото пресс-службы УФСБ России по Адыгее

Сотрудниками регионального УФСБ установили, что женщина передала представителям Службы безопасности Украины свои данные, а также подтвердила намерение помогать им в их деятельности.

Согласно материалам дела, 52-летняя жительница Адыгеи должна была собирать и передавать информацию о местах расположения военных объектов и военнослужащих на территории России.

Кроме того, злоумышленница обсуждала возможность перехода на сторону ВСУ своего родственника, который отбывал наказание в колонии и планировал заключить контракт с Минобороны о прохождении военной службы в зоне СВО.

Суд признал женщину виновной в сотрудничестве с СБУ и приговорил к 4 годам исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Адыгее.

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