По подозрению в госизмене задержали сотрудницу воинской части ЮВО

Сотрудницу воинской части Южного военного округа подозревают в госизмене и передаче данных главному управлению разведки Минобороны Украины.

Установили, что жительница Ростова-на-Дону вступила в контакт с представителем ГУР Минобороны Украины в мессенджере Signal. Действуя по его заданию, в январе 2023 года она поступила на службу в одну из войсковых частей ЮВО. Там женщина собирала сведения о базах, складах и арсеналах, которые входят в состав округа. Собранную информацию она передала в мессенджере.

Подозреваемую задержали. У нее изъяли средства связи, которые она использовала для контактов с иностранными спецслужбами. Возбудили уголовное дело о госизмене, сообщает ТАСС.

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