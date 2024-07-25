Пытавшегося примкнуть к ВСУ жителя Краснодара осудили на 11 лет

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении 23-летнего краснодарца, которого обвиняли в приготовлении к госизмене и участию в деятельности террористической организации.

По данным суда, молодой человек узнал способы въезда на территорию Украины и отправился к месту дислокации подразделения ВСУ, чтобы вступить в его ряды.

Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов в июне 2023 года.

Подсудимому назначили 11 лет лишения свободы, из которых первые два года он проведет в тюрьме, оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

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