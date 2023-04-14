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За смертельное ДТП, в котором погибла 13-летняя школьница, будут судить 19-летнего парня на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-smertelnoe-dtp-v-kotorom-pogibla-13-letnyaya-shkolnitsa-budut-sudit-19-letnego-parnya-na-kubani
За смертельное ДТП, в котором погибла 13-летняя школьница, будут судить 19-летнего парня на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Славянском районе в суд направили уголовное дело в отношении 19-летнего парня за смертельное ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка.

По данным следствия, вечером 24 сентября 2022 года парень ехал за рулем ВАЗ-21093 по одной из дорог в станице Петровской. При этом автомобиль не был непригоден для эксплуатации из-за изношенных задних шин. Водитель превысил скорость, выехал на встречную полосу, затем машину занесло на обочину, по которой в этот момент шла 13-летняя девочка. Автомобиль сбил ее. В результате открытой черепно-мозговой травмы девочка 1 октября 2022 года умерла в больнице.

Возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование завершили, материалы дела передали в Славянский районный суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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