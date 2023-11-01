За смерть мужчины и девочки в пьяном ДТП будут судить водителя на Кубани

Смертельная авария произошла вечером 16 сентября на улице Красной в хуторе Средние Чубурки в Кущевском районе. В октябре уголовное дело в отношении виновника ДТП отправили с суд.

По данным следствия, 36-летний пьяный мужчина ехал за рулем «Лада Гранта», превысил скорость и потерял контроль над машиной. Автомобиль выехал на обочину и сбил велосипед, на котором ехали 29-летний мужчина и 9-летняя девочка. В результате ДТП мужчина и ребенок от полученных травм погибли на месте.

Возбудили уголовное дело, виновника аварии поместили под стражу. Вину в преступлении он признал. Расследование завершено, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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