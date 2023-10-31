На Кубани сбившему детей пьяному водителю заменили условный срок на реальный

Авария произошла 15 декабря 2022 года на улице Луначарского в станице Васюринской Динского района.

Установили, что пьяный водитель автомобиля Volkswagen ехал по освещенному участку улицы. Он съехал с проезжей части на обочину и сбил брата и сестру. В результате аварии 13-летнему подростку был причинен тяжкий вред здоровью.

После ДТП водитель выехал на проезжую часть и скрылся с места преступления.

Динской районный суд 31 июля 2023 года признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, и оставлении места происшествия. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права водить автомобиль на тот же срок.

Государственный обвинитель оспорил приговор в апелляционной инстанции из-за мягкости назначенного наказания. Уголовная коллегия Краснодарского краевого суда с доводами о несправедливости приговора согласилась. Мужчине ужесточили основное наказание до трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор в законную силу вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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