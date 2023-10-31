На Кубани пьяный водитель ВАЗа без прав сбил подростка и скрылся с места ДТП

Дорожное происшествие случилось 30 октября около 20:00 в станице Новоджерелиевской.

Предварительно, 42-летний местный житель ехал на автомобиле ВАЗ-2107, не имея водительского удостоверения. Он не справился с управлением и сбил 17-летнего подростка, который шел по левой обочине навстречу движущемуся транспорту.

Водитель «семерки» бросил сбитого подростка на обочине и скрылся с места ДТП. Однако вскоре полицейские установили личность виновника аварии и нашли его. Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем, будучи пьяным.

В результате наезда пешеход получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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