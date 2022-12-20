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За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-smert-mladentsa-ot-krovoizliyaniya-osudili-zamglavvracha-rajonnoj-bolnitsy-v-krasnodarskom-krae
Видео пресс-службы судов Краснодарского края

Приговор в отношении 58-летней заместителя главного врача по детству и родовспоможению районной больницы по делу о причинении смерти по неосторожности младенцу в декабре вынес суд в Темрюкском районе.

По данным следствия, утром 1 февраля 2021 года у младенца ухудшилось самочувствие. Мать мальчика привезла его в Темрюкскую районную больницу. Младенца госпитализировали. Ему установили диагноз, связанный с нарушением пищеварения и дисбактериозом кишечника. Заместитель главврача была на дежурстве, но не обеспечила осмотр младенца врачом профильного отделения. Медик почти 19 часов игнорировала обращения от матери о том, что состояние здоровья ребенка ухудшается.

В результате верный диагноз не был установлен, младенец не получал необходимого лечения. Утром 2 февраля младенец умер от осложнений в результате внутричерепного кровотечения. Экспертиза установила, что к смерти привела некачественная медпомощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На период расследования врача отстранили от занимаемой должности. В судебном заседании подсудимая вину не признала. Суд назначил ей 2 года ограничения свободы и запретил ей на 2 года заниматься врачебной деятельностью. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности.

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