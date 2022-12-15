Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности

После публикаций в СМИ стало известно о том, что в квартире дома на улице Командорской умер 5-месячный ребенок. В смерти младенца обвинили его мать, которая оставила сына одного.

Соседи неоднократно жаловались на родителей мальчика в поликлинику и полицию. По их мнению, мать плохо ухаживала за новорожденным сыном.

По данным следствия, 38-летняя мать 5-месячного ребенка 24 ноября оставила его одного в квартире на три часа в неогороженной детской кроватке. Младенец выпал оттуда и долго провисел головой вниз, что способствовало его смерти. Вечером женщина вызвала скорую, мальчика госпитализировали, но он скончался, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту смерти младенца в отношении матери возбудили уголовное дело. Продолжается следствие, устанавливаются обстоятельства преступления, в том числе причины и условия его совершения. Ход расследования находится под контролем руководителя следственного управления СК России по краю Андрея Маслова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре женщина оставляла без присмотра 5-месячного сына. Мальчик жил в полной семье в многоквартирном доме на улице Командорской, но мать надолго оставляла ребенка без надлежащего ухода.