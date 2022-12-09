Младенец умер: в Краснодаре женщина оставляла без присмотра 5-месячного сына
В Краснодаре возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу.
В СМИ были опубликованы сведения о том, что в одной из семей в краевой столице умер 5-месячный мальчик. При этом сообщалось, что соседи неоднократно жаловались в полицию и в детскую поликлинику на родителей, которые, по их мнению, плохо ухаживали за новорожденным.
По предварительным данным, мальчик жил в полной семье в многоквартирном доме на улице Командорской. Однако, 38-летняя мать ребенка недобросовестно относилась к своим родительским обязанностям. Она надолго оставляла ребенка без надлежащего ухода. Мальчика 24 ноября госпитализировали в больницу. Там, несмотря на усилия врачей, он умер, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В СО по Прикубанскому округу в отношении матери ребенка возбудили уголовное дело о причинении по неосторожности смерти сыну. Назначили экспертизу, допрашивают свидетелей. Кроме того, в ходе предварительного следствия дадут юридическую оценку действиям всех органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.
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