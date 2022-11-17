В Адыгее на свалке с мусором нашли тело новорожденной девочки

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Тело младенца обнаружили 12 ноября в 18:30 на полигоне для бытовых отходов в Адыгейске.

По данным следствия, тело новорожденной девочки нашли работники, которые сортировали мусор. Предварительно установлено, что отходы, среди которых находилось тело ребенка, привезли на полигон из поселка Энем Тахтамукайского района Адыгеи.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР. Возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Следствие устанавливает личность матери ребенка и все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Читайте также: в Краснодарском крае неадекватная женщина свесила младенца с балкона многоэтажки.