Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

За смерть 4 пассажиров в ДТП водителя рейсового автобуса посадили на 5 лет в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-smert-4-passazhirov-v-dtp-voditelya-rejsovogo-avtobusa-posadili-na-5-let-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
За смерть 4 пассажиров в ДТП водителя рейсового автобуса посадили на 5 лет в Краснодарском крае
Фото t.me/kubansledcom

Авария, в которой погибли 4 человека и 14 человек пострадали, произошла утром 4 июня 2022 года на трассе Темрюк — Фонталовская. В июне этого года Темрюкский районный суд вынес приговор в отношении 59-летнего водителя рейсового автобуса.

По данным суда, водитель вышел в рейс по маршруту Вышестеблиевская — Темрюк на технически исправном автобусе модели Hyundai County. В автобусе находились 22 пассажира. Водитель почувствовал, что состояние его здоровья ухудшилось, однако он не остановил автобус и не высадил пассажиров. В результате автобус съехал с дороги и врезался в опору освещения и в дерево.

В результате ДТП четверо пассажиров в возрасте от 51 до 66 лет погибли на месте. Еще четверо получили тяжелые травмы, девять пассажиров получили травмы средней тяжести. Еще одна пассажирка получила легкие ушиб, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили и расследовали уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двоих и более человек. Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил ему на 3 года работать водителем. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов по Краснодарскому краю.

Читайте также: КамАЗ влетел в тягач из-за лопнувшего колеса в Абинске, один из водителей пострадал.

Статьи
Питаться одним продуктом: чем опасны монодиеты?
Питаться одним продуктом: чем опасны монодиеты?
Рак мозга: симптомы, прогнозы и лечение
Рак мозга: симптомы, прогнозы и лечение
10 причин есть огурцы каждый день
10 причин есть огурцы каждый день
Что говорят звезды: знак зодиака Весы
Что говорят звезды: знак зодиака Весы
Топ-3 холодных летних супа
Топ-3 холодных летних супа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях