За смерть 4 пассажиров в ДТП водителя рейсового автобуса посадили на 5 лет в Краснодарском крае

Авария, в которой погибли 4 человека и 14 человек пострадали, произошла утром 4 июня 2022 года на трассе Темрюк — Фонталовская. В июне этого года Темрюкский районный суд вынес приговор в отношении 59-летнего водителя рейсового автобуса.

По данным суда, водитель вышел в рейс по маршруту Вышестеблиевская — Темрюк на технически исправном автобусе модели Hyundai County. В автобусе находились 22 пассажира. Водитель почувствовал, что состояние его здоровья ухудшилось, однако он не остановил автобус и не высадил пассажиров. В результате автобус съехал с дороги и врезался в опору освещения и в дерево.

В результате ДТП четверо пассажиров в возрасте от 51 до 66 лет погибли на месте. Еще четверо получили тяжелые травмы, девять пассажиров получили травмы средней тяжести. Еще одна пассажирка получила легкие ушиб, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили и расследовали уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двоих и более человек. Суд назначил подсудимому 5 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил ему на 3 года работать водителем. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов по Краснодарскому краю.

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