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КамАЗ влетел в тягач из-за лопнувшего колеса в Абинске, один из водителей пострадал

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kamaz-vletel-v-tyagach-iz-za-lopnuvshego-kolesa-v-abinske-odin-iz-voditelej-postradal
КамАЗ влетел в тягач из-за лопнувшего колеса в Абинске, один из водителей пострадал
Фото «Кубань 24»

ДТП произошло 7 июня около 20:25 на 92 км трассы «Краснодар — Верхнебаканский».

По предварительным данным, за рулем КамАЗа был 29-летний житель Адыгеи. Во время движения у большегруза лопнуло переднее левое колесо, водить не справился с управлением, из-за чего выехал на встречку и столкнулся с тягачом Sitrak.

В результате аварии пострадал водитель тягача. Его доставили в больницу закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.

«Установлено, что у водителя КамАЗа не было диагностической карты, подтверждающей техническую исправность его авто, и допуска к участию в дорожном движении. Также у него отсутствовали тахограф и путевая документация. В отношении водителя составлены административные материалы», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД Ирина Заватская.

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