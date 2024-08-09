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За шесть лет в конкурсе «Лидеры Кубани» приняли участие более 40 тыс. человек

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-shest-let-v-konkurse-lidery-kubani-prinyali-uchastie-bolee-40-tys-chelovek
Видео канала «Кубань 24»

В Краснодаре прошла конференция, посвященная старту седьмого сезона конкурса «Лидеры Кубани». За шесть лет существования проекта участниками его стали более 40 тыс. человек.

Конкурс успел продемонстрировать  свою необходимость для выявления и поддержки перспективных и высококвалифицированных специалистов, отметили собравшиеся.

«У нас основными направлениями нового сезона станут взаимодействие власти и бизнеса, подготовка управленческих кадров для приоритетных отраслей экономики. Помимо этого, мы делаем акцент на национальных проектах, которые были анонсированы президентом Российской Федерации, а также на активном включении в проект бизнес-предприятий региона», ―  отметил замгубернатора Краснодарского края Александр Топалов.

В рамках финальных испытаний этого сезона будет сформирован лидерский десант из 10 команд. За победу участники будут бороться, выполняя задания на предприятиях и в муниципальных образованиях. Победители проекта получат приглашение в региональный резерв управленческих кадров и выплату 500 тыс. рублей на обучение в ведущих вузах страны.

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