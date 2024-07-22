Мама-предприниматель из Краснодара выиграла 100 тыс. рублей для своего бизнеса

Программу организовали на площадке Центра «Мой бизнес» по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» для женщин с детьми.

Алена Гарматина победила с проектом детского магазина «Бабушка-ракета». «Мама-предприниматель» из Краснодара выиграла грант в размере 100 тыс. рублей на реализацию своего бизнеса. В финальном конкурсе проекты представили 30 женщин. Экспертное жюри оценило экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость проектов.

В течение недели мамы, открывшие свой бизнес в регионе меньше года назад или планирующие это сделать, бесплатно проходили тренинги и получали нужные знания в области основ предпринимательской деятельности. Конкурсантки удивили замечательными идеями и креативными подходами, отметила замруководителя краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Татьяна Гончарова. По ее словам, проекты участниц нацелены не только на привлечение прибыли, но и на социальный эффект.

«Было приятно видеть, как участницы поддерживали друг друга на протяжении всего обучения и во время защиты проектов. Развивать свои идеи дальше им помогут знания, полученные на проекте», ― добавил она.

В проекте принимали участие конкурсантки из Краснодара, Сочи, Анапы, Гулькевичского, Новокубанского, Славянского, Крымского и Щербиновского районов. Участницы представили разнообразные бизнес-проекты ― от гончарной мастерской и швейного ателье и до детских досуговых центров, онлайн-типографии, кондитерских и парикмахерских услуг, логопедического кабинета и других идей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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