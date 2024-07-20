Кондратьев: 2 млрд рублей направили на обновление учреждений культуры Кубани

Деньги в 2024 году выделены по нацпроекту «Культура» и краевой государственной программе «Развитие культуры».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что сейчас капитальные ремонты делают сразу в 53 домах культуры.

«На выделенные по нацпроекту средства уже закуплены музыкальные инструменты, учебные пособия и оборудование в 22 детские музыкальные и художественные школы, а также школы искусств», — сообщил глава региона в Telegram.

Кроме того, в Армавире готовится к открытию 15 в крае модельная библиотека. Она станет самой крупной на Кубани. За пять лет работы нацпроекта «Культура» в крае модернизировали 14 библиотек по модельному стандарту, что позволило привлечь на 30 % больше читателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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