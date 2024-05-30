В Крымском районе ремонт Дома культуры по нацпроекту завершат к 1 сентября

ДК в хуторе Черноморском Крымского района ремонтируют в рамках нацпроекта «Культура» .

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина отметила важность ДК для жителей хутора.

«Этот очаг культуры очень важен для хуторян, ведь сельские ДК наравне со школами являются центрами духовной и культурной жизни. Поэтому средства для поддержания в надлежащем состоянии здания 1971 года, в котором занимаются 10 клубных формирований, краевой бюджет выделяет начиная с 2018 года», — сказала Лапина.

Она рассказала, что в здании заменили кровлю и электропроводку и закупили необходимую оргтехнику.

«Теперь пришла поддержка со стороны нацпроекта «Культура», в рамках которого уже подходит к своему завершению ремонт фасада всего здания. Завершить работы строители обязуются к 1 сентября. Также благодаря нацпроекту полностью заменена кровля на здании сельского Дома культуры хутора Джумайловка Калининского района», — сказала министр культуры.

В общей сложности в текущем году на ремонт и укрепление материально-технической базы почти 130 муниципальных учреждений культуры направят порядка 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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